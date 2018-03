CD&V-Groen vraagt mening van inwoners 31 maart 2018

Onder het motto 'betrokkenheid en inspraak' lanceerde CD&V-Groen Putte deze week de 'Poll van Putte', een online vragenlijst waarin de partijen peilen naar de mening van de inwoners over verschillende onderwerpen. "Zo willen wij te weten komen wat er leeft in Putte en welke thema's de Puttenaar het meest belangrijk vindt", verklaart Chris De Veuster (CD&V). "De resultaten zullen mee een leidraad zijn voor de opmaak van ons verkiezingsprogramma en het te voeren beleid voor de volgende jaren. De vragenlijst is vanaf nu digitaal beschikbaar op www.pollvanputte.be. Personen die een papieren versie van de poll willen kunnen deze altijd vragen bij één van de mandatarissen van CD&V en Groen Putte." (AVH)