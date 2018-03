CD&V en Groen samen naar de kiezer OUD-BURGEMEESTER CHRIS DE VEUSTER TREKT KARTEL ANTOON VERBEECK

19 maart 2018

02u35 0 Putte CD&V en Groen hebben zeven maanden voor de verkiezingen elkaar het jawoord gegeven. De twee oppositiepartijen zullen samen op één lijst de verkiezingsstrijd aangaan. Boegbeelden van de lijst worden gemeenteraadslid en voormalig burgemeester Chris De Veuster (CD&V) en raadslid Marc Jaspers (Groen).

'Een frisse wind' en 'een positief verhaal': zo kondigden de twee partijen op zaterdag hun samenwerking aan, met koffie en taart in de buurt. Groen en CD&V ondervonden de afgelopen maanden dat hun partijen heel wat raakvlakken hebben; zoals duurzaamheid, eerlijkheid en een gezamenlijke verontwaardiging over de manier van besturen van het huidige beleid.





Open kaart spelen

"Wij willen transparantie en eerlijkheid voor de Puttenaar. Wij konden in aanloop naar de verkiezingen al met CD&V bepaalde afspraken maken, maar door nu al open kaart te spelen, scheppen we duidelijkheid. De burger weet voor wie hij of zij kiest en wie het beleid zal voeren. Geen verrassingen", legt Marc Jaspers uit. "Deze samenwerking is er spontaan gekomen. Onze partijen delen al bepaalde standpunten en zo is het idee van een kartel ontstaan. Groen is ambitieus, maar we zijn ook realistisch. In Putte zijn we niet bij de twee grootste partijen. We willen groeien en meewerken aan het beleid."





"Warme thuis"

Jaspers bekleedt op 14 oktober de tweede plaats van de CD&V-Groen-lijst. Groen benadrukte dat het voor de volle honderd procent achter christendemocrate De Veuster staat als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester. Onder aan de lijst vinden we Jorn Torfs (Groen) en ex-burgemeester van Putte Roger Janssens (CD&V) terug. Ook gewezen schepenen Yannick Rombauts, Mieke Fransen en Bart Lambrechts (CD&V) zijn opnieuw verkiesbaar. "Zowel CD&V als Groen stelt zich vragen over de houding en de beslissingen van het huidige gemeentebestuur en we voelen aan dat er bij inwoners behoefte is aan een opener en positief alternatief. Samen met Groen willen we volop inzetten op kwaliteit van leven, duurzaamheid en het creëren van een warme thuis voor iedereen", zegt De Veuster, die deze legislatuur moest afstand nemen van haar burgemeesterssjerp na de vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente. "Deze groep heeft altijd achter mij gestaan en ik kan met opgeheven hoofd naar de verkiezingen trekken. De wil is groot om het beleid opnieuw vast te pakken. Voorspellingen over het verkiezingsresultaat ga ik niet doen. Ik hoop alleen dat de Puttenaar onze samenwerking wil ondersteunen."