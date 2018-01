Carjackers kunnen Jaguar niet in bedwang houden 24 januari 2018

02u37 0 Putte De onderzoeksrechter in Mechelen heeft twee mannen aangehouden die maandag een Jaguar stalen terwijl de eigenares de auto aan het uitladen was. Het gaat om een duo uit Putte. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

De carjacking vond afgelopen maandag plaats. Tijdens de wekelijkse markt was een marktkraamster haar auto aan het uitladen. Plots wilden onbekenden ervandoor gaan met haar voertuig. Het slachtoffer zou zich naar verluidt nog hebben verweerd en raakte lichtgewond. De daders sloegen op de vlucht. Imiddels werd de lokale politie van Heist-op-den-Berg op de hoogte gebracht. Zij snelde massaal ter plaatse.





Wiel afgebroken

Niet veel later kon ze de carjackers arresteren na een volgens getuigen moedwillige aanrijding in de Bergstraat. De auto kon even verder rijden, maar botste tegen een boordsteen waardoor een wiel van het voertuig afbrak. "Het gaat om een 32-jarige man uit Putte. Hij bestuurde het voertuig", luidt het bij de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "De andere inzittende was een 28-jarige man, eveneens uit Putte."





Beide verdachten werden in de loop van dinsdag voor de onderzoeksrechter gebracht. Vrijdag zullen ze voor de raadkamer moeten verschijnen die over hun verder aanhouding zal moeten oordelen. (TVDZM)