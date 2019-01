Burgemeester Gysbrechts krijgt schorsing van 2 maanden, geldboete voor zijn partij Antoon Verbeeck

09 januari 2019

15u27 3 Putte Op vraag van oppositiepartij CD&V-Groen heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester) terechtgewezen voor het niet naleven van de regels rond de verkiezingsuitgaven. Gysbrechts mag twee maanden zijn mandaat als raadslid niet uitoefenen, zijn partij ontvangt een geldboete van 2.500 euro.

De Raad komt tot deze beslissing nadat er een bezwaarschrift werd ingediend door CD&V-Groen Putte. “Als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Putte mag je individueel 1.250 euro uitgeven. Daarnaast mag er per lijst nog eens 15.132 euro worden gespendeerd”, zegt Bart Lambrechts (CD&V-Groen). “Na het inkijken van de verkiezingsuitgaven, zoals het kiesdecreet voorziet, werd het voor ons duidelijk dat de heer Gysbrechts zich niet aan deze wettelijke regels had gehouden waarop wij dan ook een vraag om verder onderzoek bij de Raad voor verkiezingsbetwistingen neergelegd hebben. Dit is immers een wettelijk recht van alle kandidaten.”

De Raad stelde vast dat Lijst Burgemeester 17.510,59 euro spendeerde aan verkiezingsdrukwerk, een overschrijding van 2.378,59 euro. “De lijsttrekker heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in de naleving van de regelgeving op dit stuk. Bovendien is de heer Peter Gysbrechts, lijsttrekker, titularis-burgemeester, waarvan mag verwacht worden dat hij als rolmodel optreedt, wanneer het gaat over de naleving van de wetgeving. Het komt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dan ook voor dat het aangewezen is om naast een sanctie op te leggen aan de Lijst Burgemeester, ook een passende sanctie op te leggen aan de heer Peter Gysbrechts”, is het verdict van de Raad.

Lijst Burgemeester ontvangt dan ook een administratieve geldboete van 2.500 euro. Gysbrechts zelf wordt gedurende twee maanden geschorst in de uitoefening van zijn mandaat als raadslid. “Wij zouden suggereren aan Lijst Burgemeester en hun coalitiepartner om hier haar conclusies uit te trekken en een nieuwe, rechtsgeldige kandidaat voor te dragen voor het ambt van burgemeester. Bij voorkeur iemand die erin slaagt om zich te houden aan de heersende wetten en regels. Dit is het minst wat de bevolking mag verwachten van zijn leiders,” aldus Chris de Veuster van CD&V-Groen.

Het is nog wachten op een reactie van burgemeester Gysbrechts.