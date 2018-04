Burgemeester feest voor goed doel 13 april 2018

Burgemeester van Putte Peter Gysbrechts (Open Vld) organiseert op zaterdag het bal van de burgemeester. De opbrengst van het evenement gaat, net als vorig jaar, naar de Putse scholen. Coverband The Vicious wordt door de burgervader ingeschakeld om tijdens het bal voor sfeer te zorgen. Het bal start om 21 uur in de eventzaal van Klein Boom. Tickets zijn verkrijgbaar bij verschillende handelaars van de gemeente en in het gemeentehuis. (AVH)