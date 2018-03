Brandje in feestzaal door kortsluting 05 maart 2018

02u34 0

In Beerzel bij Putte heeft het afgelopen zaterdag gebrand in een feestzaal langs de Jan de Cordesdtraat. Het waren de verantwoordelijken, die op dat moment aanwezig waren, die de brand hadden opgemerkt. Die ontstond aan een lichtschakelaar aan de toog van de feestzaal. De aanwezigen verwittigden de brandweer en die kwam ter plaatse. Alleen hadden de verantwoordelijken de brand al onder controle gekregen door middel van een brandblusser. De brandweer moest enkel de lichtschakelaar ontmantelen, keek na of alle het vuur gedoofd was en ventileerde de feestzaal. Door de brand was er namelijk heel wat rook ontstaan. De schade bleef beperkt. Het feest dat zaterdagavond gepland was in de feestzaal, kon gewoon doorgaan. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak was een kortsluiting. (TVDZM)