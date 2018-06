Boekenverkoop, hapjes en cartoons in bib 20 juni 2018

De bibliotheek van Putte organiseert ook dit jaar een Zomercafé, daarmee wordt meteen de start gegeven van de zomerterrassen van de gemeente Putte. Wie op vrijdag 29 juni naar de bib van Putte komt, krijgt er gratis een zomers drankje en een hapje aangeboden. Diezelfde dag start ook de jaarlijkse boekenverkoop in de bib. Vincent Van der Auwera en Steven Van den Broeck exposeren eveneens hun cartoons en stripwerken in de polyvalente zaal. Zij maken ook voor de bezoekers een mooie cartoon of tekening. En voor de jongsten staat er in de binnentuin van de bib een springkasteel.





(AVH)