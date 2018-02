Body-World houdt benefiet voor kinderen met kanker 28 februari 2018

Body World in Putte zet zich tien dagen lang in voor het Belgisch KinderKanker Steunfonds, een vzw die tot doel heeft de levenskwaliteit van gezinnen met een kindje met kanker te verbeteren. "Jaarlijks organiseren we een actie, anders in het kader van de 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Dit keer beslisten we om te gaan voor een eigen goed doel", vertelt Nancy Verloo. Het werd niet toevallig gekozen. "Dat is gegaan via een klant die vrienden had met een kindje dat kanker heeft. We kozen voor een goed doel waar dat gezin rechtstreeks voordeel aan heeft." Gestart wordt op 2 maart met een spaghettiavond. Onder meer een een zumbathon, een tupperware verkoop, een spinning-marathon en yoga volgen. Een quiz met Staf Coppens als master is volzet. "Om dit alles te realiseren zetten een 25-tal vrijwilligers van Body-World, medewerkers en klanten zich gedurende deze week in. Met ook de steun van heel wat lokale handelaars hopen we zo een mooi bedrag bijeen te halen."





Info: www.body-world.be/komoptegenkanker. (WVK)