Betalen met app op dienst bevolking 11 april 2018

Vanaf heden kan je bij de dienst bevolking betalen met Payconiq. Met deze app betaal je al je aankopen direct met je smartphone. "Als gemeentebestuur wensen we steeds de dienstverlening naar de burger toe te optimaliseren", zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld). "Een nieuwe stap bij de dienst bevolking is het invoeren van Payconiq. Als de invoering vlot verloopt, zal deze betaalmogelijkheid binnen de verschillende diensten verder geïmplementeerd worden." Ook nieuw is het gebruik van de Itsme-App. "Attesten die digitaal kunnen aangevraagd worden, kunnen nu ook via de Itsme-App op een veilige manier aangevraagd worden met de smartphone." (AVH)