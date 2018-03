Barbiershop met sterke drank CAFÉBAAS ROBIN HUYSMANS BOUWT EIGEN GARAGE OM ANTOON VERBEECK

09 maart 2018

02u49 0 Putte "Al in mijn tijd bij de Chiro hield ik ervan om van een ander de haren te scheren." Cafébaas Robin Huysmans (32) uit Beerzel bouwde onlangs zijn garage om tot de barbierszaak The Barn. Naast een knip- en scheerbeurt kan je bij Robin ook terecht voor een stevige borrel.

Barbieren zijn de laatste jaren populariteit aan het winnen in steden, maar ook in de plattelandsgemeentes duikt het trendy fenomeen steeds meer op. Zo ook in Beerzel, waar Robin Huysmans in de Masheikenstraat zijn eigen barbiershop opende. "Momenteel ben ik één van de cafébazen van De Oude Ketel in Heist-op-den-Berg. Aangezien ik mezelf niet tot mijn zestigste achter de toog zie staan, besloot ik om vorig jaar een opleiding tot barbier te volgen. Al in mijn tijd bij de Chiro hield ik ervan om de haren van andere leden af te scheren. Een eigen barbierszaak leek me dus wel wat", legt Robin uit, die in het verleden ook café De Koeijsteit in Beerzel in handen had.





Nadat hij zijn barbiersopleiding had afgerond, schoot Robin meteen in actie. "Ik heb eerst mijn vaardigheden uitgetest in mijn woonkamer op vrienden en kennissen. Dat lukte best goed. Dan was het alleen nog maar de opdracht om een locatie te vinden. Ik heb een grote schuur in mijn tuin staan en in eerste instantie was het mijn idee om daar een zaak te openen, vandaar de naam The Barn."





Twee weken

"Uiteindelijk was de metamorfose van schuur naar barbiershop moeilijker dan gedacht en heb ik mijn garage omgebouwd. Dat heeft zo'n twee weken geduurd. Er kwam een nieuwe vloer, een spiegel, enkele kastjes en online vond ik een barbierstoel. Er kwam ook nog een hoekje voor sterke drank. Want naast een knip- en scheerbeurt, verkoop ik ook flessen whiskey, gin en rum."





"Barbieren zijn steeds populairder aan het worden en ik ben er zeker van dat er ook in Beerzel vraag naar is. Het is niet alleen iets voor een stad. Overal willen ze met een mooie haarsnit of baard rondlopen", vertelt Robin. "Het duurde alleszins niet lang vooraleer ik mijn eerste klanten beet had, met dank aan mijn caféwerk waar ik met veel mensen in contact kom. Sindsdien heb ik elke week mijn werk. Telkens voor of na mijn uren in De Oude Ketel. Het zijn soms lange dagen, maar mij hoor je niet klagen. Ik ben niet gemaakt om in de zetel te liggen."





Meer informatie over The Barn vind je op www.facebook.com/thebarnbarber.