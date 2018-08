Bankier ontwerpt schommelstoelen SARAH START MET 'ROCKING SEATS' VOOR MAMA'S ANTOON VERBEECK

25 augustus 2018

02u34 0 Putte Private bankier Sarah Moerenhout (33) uit Putte pakt uit met Rocking Seats, een schommelstoellijn voor mama's. Haar webshop is amper een maand oud, maar kreeg al internationaal bezoek over de vloer. De inspiratie van haar carrièreswitch: haar zoontje en dochtertje.

Een comfortabele stoel voor mama en baby: Sarah zocht sinds de geboorte van haar zoon Cedric, vijf jaar geleden, naar het ideale model, maar haar zoektocht werd geen succes. Onder het motto 'wat je zelf kan, doe je beter' begon ze begin dit jaar haar eigen stoelen te ontwerpen. "Na de geboorte van Charlotte, die nu één jaar is, werd het me opnieuw duidelijk dat er een gebrek is aan een comfortabele stoel waarin je met je baby kan wiegen. Charlotte had last van verborgen reflux en het was belangrijk dat ik met haar in beweging was. Maar ik vond maar geen schommelstoel die comfortabel, mooi én betaalbaar is. Decoreren en kleurencombinaties zijn mijn ding. Ik zit nu in tijdskrediet en kan me naast mijn gezin dus voltijds focussen op Rocking Seats. Met de hulp van mijn zus en schoonbroer, die thuis zijn in de grafische wereld, en echtgenoot Alexander, jurist van beroep, begon ik aan mijn avontuur."





"Momenteel houden we het op vier modellen en drie verschillende kleuren, want we willen in deze beginfase niet te hard van stapel lopen. De modellen en kleuren die we nu ter beschikken hebben, passen in ieder interieur", vertelt Sarah. " Er zijn ondertussen plannen om volgend jaar een nieuw model op de markt te brengen. In het proces van een schets op papier naar een schommelstoel kruipt nu eenmaal veel werk en tijd. In de toekomst willen we ons aanbod en onze doelgroep, die nu voornamelijk uit jonge gezinnen en ouderen bestaat, uitbreiden."





Comfortabel

"De eerste keer dat ik in een Rocking Seat plaatsnam, was zalig. Het gevoel van: dit is het! Charlotte, die doorgaans een huilbaby is, wordt er rustig in en voor mezelf is het een comfortabel plekje. Niet alleen Charlotte is fan van de Rocking Seats, ook de babyboetieks in de regio volgen het product op de voet. Ik ben momenteel aan het onderhandelen met een aantal boetieks die Rocking Seats willen aanbieden en je vindt ze ondertussen al bij Baby & Co in Antwerpen. De bestellingen via de website lopen ondertussen vlotjes. Een maand voor de website online ging, startte Rocking Seats op Facebook en Instagram. Zo ontvingen we reacties en bestellingen uit heel Europa. Het zou fantastisch zijn, moest ik hier op termijn voltijds mijn brood mee kunnen verdienen." Een Rocking Seat in huis halen doe je al voor 650 euro. Het magazijn ligt in Sint-Katelijne-Waver.





Info: www.rockingseats.com.