Ban op doorgaand vrachtwagenverkeer in centrum

Het gemeentebestuur heeft vorig jaar in samenspraak met Bonheiden en Keerbergen een lokaal vrachtroutenetwerk vastgelegd. Zwaar verkeer (+5 ton) dat geen bestemming of herkomst heeft binnen de afgebakende zones, zal moeten rondrijden via het hogere wegennet.





"Zwaar verkeer dat in het centrum moet laden of lossen, mag uiteraard nog steeds de zone in. Vrachtwagens die naar huis rijden of eindbestemming hebben in de zone, vallen mee onder laden en lossen. Ook voor lichte bestelwagens, reisbussen, mobilhomes en landbouwvoertuigen blijft de doorgang mogelijk", zegt schepen van Mobiliteit Peter De Vooght (N-VA).





Het verbod zal kenbaar gemaakt worden via zonale verkeersborden die bij het binnenrijden van de zone geplaatst worden. In overleg met de politiezone zullen acties ondernomen worden om het verbod te handhaven. "Bij de opmaak van het lokale vrachtrouteplan is rekening gehouden met de verschillende functies van het wegennet. Zo loopt bijvoorbeeld de N15, een gewestweg, door het centrum van Putte waarop vrachtwagenverkeer logisch is, en niet kan op geweigerd worden", legt burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld) uit. Bovenlokaal doorgaand vrachtverkeer is in de gemeente dus ongewenst. Wel wil het gemeentebestuur lokale bediening en ketenverplaatsingen nog mogelijk laten. "Vandaar de samenwerking met Bonheiden en Keerbergen. Met de buurgemeenten Sint-Katelijne-Waver en Heist is er, voorlopig, geen dergelijke overeenkomst", klinkt het. (AVH)