Auto botst al voor vierde keer tegen gevel van woning Tim Van der Zeypen

12 maart 2019

21u25 0 Putte Op het kruispunt van de Mechelbaan (N15) met de Houwstraat in Beerzel (Putte) is vanavond voor de zoveelste keer een auto tegen de gevel van een woning geknald. Drie mensen werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De gevel raakte beschadigd maar de woning werd niet onbewoonbaar verklaard.

Omstreeks 20.00 uur vanavond botsten twee personenwagens ter hoogte van het kruispunt tegen elkaar. Een van de voertuigen slingerde weg en belandde tegen de gevel van een woning op het kruispunt. Opmerkelijk is dat het niet de eerste keer is dat er een wagen tegen de gevel van de woning botst. Naar verluidt gebeurde dat vanavond al voor een vierde keer. De laatste keer, begin oktober 2016, botste een personenwagen nog tegen de gevel toen die wou uitwijken voor een vrachtwagen. Toen raakte de buitenmuur van de gevel beschadigd. De schade was nog maar net hersteld.

Drie gewonden

Na het ongeval werden de hulpdiensten op de hoogte gebracht. De lokale politiezone Bodukap kwam ter plaatse en sloot de Mechelaar (N15) af richting Mechelen. Drie inzittenden van de twee wagens raakten gewond. Zij werden voor verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis en liepen lichte verwondingen op. De eigenaar van de woning was op het moment van het ongeval thuis. Hij raakte niet gewond.

Stutten

Naast de politie en de medische diensten werd ook de Putse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland erbij gehaald. Zij moesten de gevel deels stutten. “De woning blijft wel bewoonbaar”, vertelt brandweerkapitein Tim Jacobs. “De deur is door het verschuiven van enkele stenen in de gevel wel klem komen te zitten en kan tijdelijk niet gebruikt worden.”