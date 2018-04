Audi rijdt frontaal op bestelwagen 27 april 2018

Een frontale botsing op de Mechelbaan (N15) in Putte, ter hoogte van de Vaatjesstraat, heeft de avondspits in Putte danig verstoord. Volgens een getuige week een zwarte Audi komende uit de richting Heist-op-den-Berg af van zijn rijvak en reed deels frontaal op een tegenligger - een bordeaux bestelwagen van een keukenfirma. De bestuurster raakte gewond en werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelwagen - die op het fietspad belandde - kwam met de schrik vrij. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Ten gevolge van de botsing was de Mechelbaan een tijdlang afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de Tinstraat. (WVK)