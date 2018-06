Alternatief voor bezoek aan Woefkesranch 21 juni 2018

Het gemeentebestuur heeft een alternatief gevonden voor het geannuleerde bezoek aan de hondenfokker Woefkesranch tijdens Roefeldag. De activiteit werd door het bestuur van de agenda gehaald nadat presentatrice en dierenrechtenactiviste An Lemmens via sociale media kritiek had geuit op het uitstapje en de jeugddienst per mail werd overspoeld met negatieve reacties. "Wij hebben ondertussen een oplossing gevonden voor de dertig kinderen die ingeschreven waren voor het bezoek aan Woefkesranch", zegt schepen van Jeugd Inge De Bie (Open Vld). "Tien kinderen gaan naar de hondenschool in Grasheide en twaalf kinderen bezoeken de hondenschool in Beerzel. Voor de overige acht kinderen hebben wij baasjes gevonden die met hun hond naar het trefpunt in Peulis komen." (AVH)