Alle gemeentelijke diensten werken voortaan op afspraak 02 juli 2018

Het gemeentebestuur van Putte breidt werken op afspraak uit naar alle diensten. Verscheidene gemeentelijke diensten werken al meer dan een jaar op afspraak. Na evaluatie bleek dat deze werking positieve effecten had voor de burger. "Door deze vernieuwde werking konden die diensten bovendien hun administratief werk beter organiseren en de afspraak goed voorbereiden", zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Open Vld). "Het is dan ook evident dat deze werking verder wordt uitgerold. Burgerzaken, die een ander soort producten heeft als de andere diensten, zal binnen enkele maanden overstappen." Daarnaast zijn de diensten overgeschakeld naar een nieuw klantgeleidingssysteem dat de burger de mogelijkheid biedt om zelf een afspraak in te boeken. Vanaf nu kan iedereen van thuis uit een afspraak inboeken of telefonisch aanvragen. Info: www.putte.be. (AVH)