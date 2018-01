Achtste Kringwinkel ontvangt eerste klanten 02u31 0 Foto Antoon Verbeeck Al snel waren de eerste klanten op post. Putte De nieuwe Kringwinkel in het voormalig pand van discotheek De Toekomst en kledingzaak Kelvik Store opende gisteren de deuren. Aan klanten was er geen gebrek en er zijn ook al een aantal spullen binnengebracht.

De zaak in Putte is de achtste en kleinste winkel van De Kringwinkel Zuiderkempen. "Daarom richten we ons in dit filiaal voornamelijk op kleding en huisraad. Er is een ruim aanbod van boeken en in de toekomst komen er mogelijk speelgoedartikelen bij", legt commercieel directeur Wouter De Backer uit.





Groot aanbod

De Kringwinkel Zuiderkempen is overtuigd van de slaagkansen van de jongste vestiging, waar vier medewerkers zijn tewerkgesteld. De reacties van de eerste klanten waren positief. "Ik spring geregeld in de Kringwinkel van Heist-op-den-Berg binnen en ik zat al lang te wachten op een tweedehandswinkel in mijn eigen gemeente. De ruimte is kleiner dan in Heist, en toch is er een groot aanbod. Ze gaan mij hier nog zien", reageert Martine Put uit Beerzel. (AVH)