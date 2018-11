Aan retrogames geen gebrek in Klein Boom Antoon Verbeeck

09 november 2018

10u24 0

Gamewinkel Gamewalhalla uit Begijnendijk organiseert zondag de vijfde editie van de Gamewalhalla Retro Game Beurs in gemeenschapscentrum Klein Boom te Putte. De beurs is ondertussen uitgegroeid tot de drukst bezochte retrogamebeurs van Vlaanderen. De sporthal van Klein Boom wordt met 300 meter aan tafels vol retrogames, consoles, accessoires en merchandising gevuld. Naast oude games vind je er ook spelletjes van nieuwe consoles. De beurs is geopend van 10 tot 16 uur. Inkom bedraag 3 euro.