52 groene peters en meters klaar voor strijd tegen zwerfvuil Antoon Verbeeck

20 maart 2019

16u21 0

52 groene peters en meters waren op dinsdag 12 maart present op het startmoment in het gemeentehuis. “Het gemeentebestuur van Putte wil haar inwoners actief betrekken bij de problematiek van zwerfvuil. Er wordt hard ingezet op sensibilisering. De groene peters-campagne is uitgegroeid tot een groot succes. Waar we in 2014 voorzichtig startten met 8 aanmeldingen, zijn we vandaag een sterke groep van 52 geëngageerde zwerfvuilopruimers”, aldus schepen van Leefmilieu Jeroen De Cuyper (N-VA).

Die groep bestaat uit zowel verenigingen als individuele Puttenaars. Ook de zes Putse scholen gaan de strijd tegen zwerfvuil aan. Allemaal goed voor 299. 868 lopende meter bermen die worden proper gehouden in 2019. Op het einde van de avond werd het opruimmateriaal uitgedeeld. Alle groene peters kregen een grijper, handschoenen, een fluo-hesje en de nodige afvalzakken. Op die manier zijn ze klaar om aan de opruimacties te beginnen. Groene peters ruimen minstens 2 keer per jaar het zwerfvuil op langs beide straatkanten van zelfgekozen routes. Hiervoor krijgen ze een financiële ondersteuning van 0,04 euro per lopende meter.