40ste editie van Ronde van Putte voor kinderen 17 augustus 2018

02u34 0

Naar jarenlange traditie organiseert Jeugdhuis Kaktus ook dit jaar, al voor de 40ste keer, de Ronde van Putte. Van maandag 20 tot en met zaterdag 25 augustus kunnen lopertjes van 3 tot 12 jaar zich weer een week uitleven op de verschillende parcours. Dit elke dag op een andere locatie in Putte. Inschrijven kan vandaag nog van 19 tot 20 uur in jeugdhuis Kaktus of online via de Facebookpagina van de Ronde van Putte. De Ronde zelf begint naar jaarlijkse gewoonte opnieuw op maandag in de Gravenhoek aan de KLJ-lokalen. (AVH)