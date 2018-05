3,7 kilometer nieuwe fietspaden op komst 30 mei 2018

In de Weynesbaan in Bonheiden en de Tinstraat in Putte komt er een nieuw fietspad over een lengte van 3,7 kilometer. De twee straten liggen in elkaars verlengde en zijn belangrijke verbindingswegen voor het lokale verkeer. Naar aanleiding van de werken die Aquafin in deze straten gaat uitvoeren, hebben de gemeenten besloten om de fietsherzieningen te herbekijken. Het fietspad wordt drie meter breed en wordt afgesloten met een haag. De werken zouden in het voorjaar van 2019 van start gaan. In juni is er een infomoment voor de omwonenden van de Weynesbaan. De aanleg van het nieuwe fietspad heeft een prijskaartje van 2 miljoen euro, waarvan de provincie en het Fietsfonds 80 procent financieren. Na de werken recupereert het provinciebestuur daarvan 40 procent via de Vlaamse Overheid. (AVH)