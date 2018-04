"Vertraag aub voor ruiters" 14 april 2018

"U bent misschien iets sneller thuis door uw snelheid aan te houden, maar wij komen ook graag nog thuis... dus aub, pas uw snelheid aan en hou afstand om levensgevaarlijke situaties te vermijden." Zo luidt de dringende oproep van Zoë Smets (24) uit Putte op verschillende Facebookpagina's. De amazone ondervond aan den lijve dat te weinig bestuurders rekening houden met ruiters. "Ik was met mijn zus gaan rijden op een ruiterpad, maar moesten daarvoor eerst kort langs de Berlaarbaan in Sint-Katelijne-Waver. Van de vrachtwagens die passeerden, wilde geen een na ons gebaar vertragen en van een kregen we zelfs een middenvinger. Ze beseffen niet hoe belangrijk het is om te vertragen en afstand te houden, ook voor hun eigen veiligheid. Vandaar mijn oproep." (WVK)