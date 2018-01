"Nubi biedt troost bij astma-aanval" MAMA ZOEKT VERLOREN KNUFFEL VAN DOCHTER VALENTINA (3) ANTOON VERBEECK

02u45 0 David Legreve Michaëla draagt Valentina op de arm. Putte "Mijn dochtertje heeft veel problemen met haar longen en heeft haar knuffel echt nodig als ze een astma-aanval heeft." Michaëla Polman (23) uit Putte zoekt al bijna twee weken het knuffelbeest van haar driejarige dochtertje Valentina, die aan een zware vorm van peuterastma lijdt. Het raakte zoek tijdens het nieuwjaarszingen in het centrum van Putte. Enkele zoektochten en een oproep op Facebook leverden niets op.

"Iedere dag vraagt ze me waar Nubi is. Ze zingt er zelfs triestige liedjes over." Op zaterdag 30 december trokken kinderen van deur tot deur tijdens het traditionele nieuwjaarszingen. Ook Michaëla en haar dochter Valentina deden een ronde in hartje Putte. Hoewel moeder en dochter met een mooie buit aan snoepgoed thuiskwamen, eindigde de dag met een wrang gevoel. Nubi, het knuffeltje dat Valentina als cadeautje kreeg van haar grootmoeder, was na het nieuwjaarszingen spoorloos.





"Het knuffeltje stop ik altijd in een mandje onder de buggy, daar zat het ook toen we in het dorp gingen zingen. Eens thuis vroeg Valentina achter Nubi. Maar die stak niet meer in de mand", legt Michaëla uit.





Nubi biedt de kleine Valentina troost. "Mijn dochter heeft een zware vorm van peuterastma. De jongste tijd is haar toestand stabiel, maar voor de kerstperiode waren er periodes dat ze veel last had van aanvallen, vaak op het randje van een ziekenhuisbezoek. Na zo'n aanval hield ze Nubi dicht bij haar. Het knuffeltje bracht haar troost", verduidelijkt Michaëla.





RV Het verloren knuffeltje 'Nubi'.

Winkels

"Ik trok vervolgens de straat op om Nubi te gaan zoeken. De hele ronde van het nieuwjaarszingen heb ik al enkele keren opnieuw gewandeld: een deel van de Mechelbaan, het Kerkplein en de Lierbaan. Ik ben ook in verscheidene winkels gaan vragen of daar het knuffeltje is binnengebracht. Telkens kwam ik met lege handen thuis", gaat Valentina's mama voort. "Niemand kon me helpen. Ik ben dan maar naar enkele speelgoedzaken getrokken om een nieuw exemplaar te kopen, maar ook daar ving ik bot. Blijkbaar wordt de knuffel niet meer gemaakt."





Nicotoy

In een laatste poging om de vermiste Nubi te vinden, schakelde Michaëla de sociale media in. "Mijn oproep op Facebook is verscheidene keren gedeeld, maar er kwam nog geen gouden tip binnen. Er zijn mensen die een gelijkaardig popje hebben liggen en het me willen schenken. Heel concreet is dat nog niet. Nubi is een knuffeltje van het merk Nicotoy. Het draagt een kostuumpje in het thema van een lieveheersbeestje, maar toen wij het verloren zijn, droeg het geen kledij. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk Nubi of een nieuw exemplaar in huis kan halen. Voor Valentina is het ontzettend belangrijk."





Wie Michaëla kan helpen in haar zoektocht, kan met haar contact opnemen via Facebook.