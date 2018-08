"Leuk die G-koers, maar in dit weer véél te zwaar" NIEUWIGHEDEN OP DERDE EDITIE NA-TOURCRITERIUM WORDEN GESMAAKT ANTOON VERBEECK

04 augustus 2018

02u37 0 Putte Bezoekers van het na-Tourcriterium genoten gisteren van een zonovergoten avond met op het menu een Belgisch kampioen en een Italiaanse sprintbom. De organisatie blikt tevreden terug op de derde editie die enkele nieuwigheden telde, zoals de G-koers. "Die uitrijden bleek toch iets te zwaar. Het warme weer, hé", sakkert wielerfan Luc Wauters.

Het criterium vond dit jaar voor het eerst plaats op een vrijdag in plaats van een maandag. Maar er waren nog andere belangrijke veranderingen. Zo zag de programmatie er dit keer ook iets anders uit. Zo was er het Pidpa G-criterium, dat in Putte haar slotrit organiseerde, en een korte tijdrit over één ronde. De bedrijvenkoers is al enkele jaren een geliefd onderdeel van het na-Tourcriterium. Het team van De Backer Haarden uit Heist-op-den-Berg nam de plaatsen één en twee voor hun rekening dankzij klanten Stefaan en Filip Willems. "Dit is het derde jaar op rij dat we deze koers winnen. Ook toen won Stefaan. Wij zijn heel fier op deze prestatie. De mannen hebben een traktatie verdiend", reageert zaakvoerder Dave Wagemans. Net als vorig jaar mochten ook enkele kinderen samen met een renner een ronde op het parcours afleggen. "Dit is voor mij een primeur. Leuk om te doen", stak de Italiaanse sprinter Sonny Colbrelli de duim op.





Fans

"Ik wil zo weinig mogelijk wielerwedstrijden missen, en zeker in mijn eigen gemeente", zegt de bekende wielerfan Luc Wauters uit Beerzel. "Ik heb zelf deelgenomen aan de G-wedstrijd, maar moest drie rondes voor het einde verstek geven. Het warme weer hé. Leuk om een pint in te drinken, maar niet om een koers in te rijden." Luc was onlangs het slachtoffer van een fietsdiefstal. Zijn geliefde racefiets is, ondanks zijn oproep in onze krant, nog steeds niet terecht. "Wie weet, had ik met die fiets een beter resultaat gehaald in de G-koers", knipoogt Luc. Het kerkplein was zoals vanouds de hotspot voor de bezoekers. De viptent liep goed vol en het podium bracht bij de voorstelling van de deelnemende renners enkele handtekeningenjagers op de been. Straten als de Eksterstraat, Reetlei en de Felix Morislaan moesten het met minder wielerliefhebbers stellen. Op de hoek van de Mechelbaan met de Eksterstraat zorgde het Criterium Café van KBC Verzekeringen Lambrechts & Co wel voor de nodige koerssfeer met hamburgers en drankjes. "We doen dit voor een goed doel", legt Bart Lambrechts uit. "Een vriend van mijn dochtertje lijdt aan een spierziekte. Met het zonnige weer van vandaag hopen we op een mooie opbrengst voor het fonds voor spierzieke kinderen in het UZ ." Belgisch kampioen Yves Lampaert ging uiteindelijk met de overwinningspalm van het na-Tourcriterium Putte naar huis. Guillaume Van Keirsbulck en Colbrelli vervolledigden het podium. Na het sportieve luik ging Putte al feestend te nacht in met een afterparty.