Zwemweek in Sport- en recreatiebad De Kouter 12 november 2018

De zwemweek komt eraan en dat betekent dat Sport- en Recreatiebad De Kouter Poperinge tussen 18 en 25 november uitpakt met tal van acties en een waaier aan activiteiten. Zo kan je de hele week genieten van 20 procent korting op beurtenkaarten. Op maandag 19, dinsdag 20 en donderdag 22 november kan je als inwoner van Poperinge tussen 17 uur en 21 uur alle faciliteiten gebruiken voor slechts 2 euro. Op zondag 18 november kan je je honger, na het zwemmen, stillen met een gratis puntzakje frieten. Daarnaast kan je tijdens de zwemweek ook duiken naar verborgen letters. Vind je het codewoord, dan win je misschien een luxe badhanddoek. Aquapingpong, zwemmen met een meerminnenstaart of je wagen aan de nieuwe rage stand up paddle is ook mogelijk tijdens de zwemweek. Op vrijdagavond 23 november is er een aqua disco party en op zondag 25 november kun je je rot amuseren op de mega-attracties. Zwem tijdens de zwemmathons een zo groot mogelijke afstand en draag op die manier je steentje bij om het zwembad van Poperinge het zwemzotste zwembad van Vlaanderen te maken. Als beloning geniet je van een gratis ontbijtje na het zwemmen op zondag 25 november. Ben je 55-plusser, dan ontvang je op dinsdag 20 en vrijdag 23 november een gratis koffie en gebak na de zwemmathon. Meer info op www.zwembaddekouter.be. (LBR)