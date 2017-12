Zweefmolen weg voor herstellingen na hevige rukwinden 02u39 0 Foto MD De zweefmolen op de kerstmarkt werd gisteren ontmanteld. Poperinge De zweefmolen op de kerstmarkt in Poperinge werd woensdagavond vernield door hevige rukwinden. De molen werd intussen ontmanteld en keert niet meer terug naar de kerstmarkt.

"Aan de bovenkant van de zweefmolen is een deel van de constructie, het deel waar de zeteltjes vasthangen, zwaarbeschadigd. Aan de buitenkant was er niets te merken, maar vanbinnen waren er onderdelen kapot", legt Bénédicte Persyn van de stad uit. "Er werd nog een vrachtwagen voor de zweefmolen geplaatst zodat de wind er niet aan zou kunnen, maar dat heeft niet geholpen." Winter in Poperinge is er nog tot 7 januari, maar de zweefmolen keert niet terug. "De attractie is afkomstig van een Nederlandse firma. Het bedrijf heeft de zweefmolen meegenomen om te herstellen, maar als dat gebeurd is moet de molen ook opnieuw gekeurd worden. Het is jammer voor de kinderen, want het was een populaire attractie. We zijn op dit moment volop aan het zoeken naar een nieuwe attractie om de molen te vervangen. Wie een zweefmolen heeft, mag ons contacteren", lacht Bénédicte. (LBR)