Zomeractiviteiten Hopmuseum: voor ieder wat wils 12 juli 2018

Hopmuseum Poperinge pakt deze zomervakantie uit met diverse activiteiten. Kinderen kunnen deelnemen aan de Schattenjacht van Vlieg, met als thema 'Voel jij wat ik voel?' In het Hopmuseum vinden ze een vijftal opdrachten waarbij de tastzin centraal staat. Tijdens de fotozoektocht Neuzen in het Hopmuseum kunnen kinderen hun eigen speurneus testen. Doorheen het museum moeten ze op zoek naar 20 foto's en bij elke foto hoort een vraag. Wie de meeste juiste antwoorden vindt, maakt kans op een prijs. Voor de tieners tussen 10 en 14 jaar is er Het Dilemma van Jozef. Ze ontdekken, met de tablet als gids, het verhaal van de hopteelt en het bier in oorlogstijd.





Met de huifkartochten 'Hop, paardje, hop' rijd je met paard en kar o.a. naar een hopbedrijf. Voor de fietsers is er de fietszoektocht Tournée Locale, de 33 km lange tocht over de mooiste fietsroute van België gaat van Poperinge over Watou naar Westvleteren. Er zijn ook twee Tournée Locale-fietstochten onder begeleiding van een gids waarbij hop, bier en de Westhoekbrouwerijen centraal staan. De wandeling 'Van nun'n toet poaters' is er ook dit jaar. De gids vertelt je tijdens deze wandeling (7,5 km) over het verband tussen het Poperings Nunnebier en de trappist van Westvleteren. Doorlopend kan je in het Hopmuseum de expo 'Tournée Locale, de Westhoekbieren' ontdekken. Alle informatie over de zomeragenda: www.hopmuseum.be en tel. 057 33 79 22. (LBR)