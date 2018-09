Zo leer je je tuin voor te bereiden op de winter 03 september 2018

02u31 0 Poperinge Tuinhier Poperinge nodigt iedereen uit om te leren hoe je een tuin kan voorbereiden op de komende winter. De meeste tuinactiviteiten draaien rond de oogst.

"We kunnen nog een overvloed aan groenten oogsten en nog enkele groenten planten of zaaien. September is ook een geschikte maand om zaad van eigen planten te oogsten en om een nieuwe composthoop op te zetten. Na de oogst laten we de tuin tot het volgend voorjaar niet aan zijn lot over, maar bereiden die voor op de komende winter", klinkt het bij Tuinhier Poperinge.





Beginners

"De grond proper maken, bekalken, grof bewerken... Het zijn maar enkele zaken die aan bod komen tijdens de voordracht, gebracht door Frans Tack. De beginnende tuinier, maar ook de meer ervaren teler zal ongetwijfeld bijleren."





Tuinhier Poperinge nodigt iedereen op vrijdag 14 september om 19.45 uur uit in het Onze Lieve Vrouwinstituut, Boeschepestraat 14 in Poperinge. Net-leden betalen 3 euro. Meer informatie: 057/33.30.72 of eddy.lobeau@telenet.be. (LBR)