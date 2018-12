Zing jij binnenkort mee met het dameskoor Cum Jubilo? LBR

14 december 2018

16u52 0

Het koor Cum Jubilo is op zoek naar nieuwe koorleden. “Cum Jubilo is een groep van elf dames met een verschillende achtergrond en leeftijd. Die diversiteit verleent de groep een eigen karakter en een eigen dynamiek”, vertelt voorzitter Bernard Deheegher. In november moest het dameskoor afscheid nemen van hun dierbaar koorlid Yvette Soubry. “Onze leden komen vooral uit Watou, Poperinge, Ieper en Lo. De repetities vinden meestal op woensdagavond plaats in Poperinge. We werken een boeiende programmatie uit in de regio, maar ook daarbuiten.”

Dit jaar was het gregoriaans dameskoor uit Watou van de partij tijdens het driejaarlijks Internationaal Gregoriaans Festival van Watou. Begin dit jaar maakten ze een concertreis in Rome en Assisi. “Om nieuwe koorleden de kans te bieden zich muzikaal vlot te integreren wordt een specifiek inlooptraject op punt gesteld.” Voor verdere info kan je contact opnemen met Bernard Deheegher via 057 388 267, bernard.deheegher@gmail.com of www.cumjubilo.be.