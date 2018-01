Ziekenvervoer met Het Vlaamse Kruis wél mogelijk in Poperinge 02u29 0

Ziekenvervoer in Poperinge en omstreken is wel nog mogelijk met ambulancedienst Het Vlaamse Kruis, zo laat nationaal algemeen voorzitter Steve Meseure van Ambulancedienst Het Vlaamse Kruis cvba-vso weten. "Door een reorganisatie van Het Vlaamse Kruis zou er in Poperinge geen ziekenvervoer meer worden aangeboden door onze diensten, maar dat klopt niet. De fusie van de afdelingen Waregem/Ieper/Poperinge-Westhoek binnen Ambulancedienst Het Vlaamse Kruis, die ingegaan op 1 juli vorig jaar, heeft alleen gevolgen op vlak van administratie. Ambulancedienst Het Vlaamse Kruis is dus ook in de regio Poperinge nog steeds actief met een standplaats met permanentie van 24/24 en 7/7." De ambulancediensten bereiken kan op de nummers 057/30.07.54 en 057/20.75.75 of via ambulancedienst.west@hvk.be."





(LBR)