Zevende AED-toestel voor Poperinge 16 mei 2018

02u28 0

Een AED-toestel werd onlangs geplaatst in de Prof. Rubbrechtstraat in Roesbrugge. Het toestel bevindt zich bij de Vrije Basisschool De Krekel. Daarmee staat de teller van AED-toestellen van de stad Poperinge op zeven. Twee private initiatieven hebben intussen ook al een publieke AED voorzien. AED staat voor 'automatische externe defibrillator' en is een draagbaar toestel dat voorbijgangers kunnen gebruiken als iemand een hartstilstand krijgt. De plaatsing van het AED-toestel past in het project Steden & Gemeenten Hartveilig van het Rode Kruis. (LBR)