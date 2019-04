Zeven varkens levend uit beerput gered LSI

12 april 2019

10u59

Bron: LSI 0

De brandweer van de zone Westhoek slaagde er donderdagavond in zeven varkens levend uit de beerput van een varkensstal te halen. De dieren waren iets over 19u door de stalvloer van een boerderij langs de Westouterseweg in Poperinge gezakt en in de aal terecht gekomen. Met de hulp van het dierenredteam uit Veurne konden de dieren na ruim twee uur alle gered worden. Betonvloeren van varkensstallen zijn zeer gevoelig aan aantasting door zuren, zoals ammoniak. Het tast de druksterkte van het beton aan waardoor het na jarenlange blootstelling het kan begeven.