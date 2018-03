Zakt George Clooney af naar zaal De Ghybe? 15 maart 2018

Het theatergezelschap 'Onder de Blauwe Maan' brengt op zaterdag 17 maart om 20 uur het muziektheater 'Van George Clooney, stiletto's en muggenspray' in CC Ghybe in Poperinge.





Het brengt spitse, grappige en herkenbare dialogen, in het schoon Vlaams gesproken, over de herkenbare misverstandjes en gewone standjes tussen man en vrouw. De dialogen worden afgewisseld met wereldhits in het West-Vlaams dialect.





Acteurs van dienst zijn Katrien Decapmaker en oud-Poperingenaar Dirk Clement. Beiden zijn actief bij het Ieperse Theatergezelschap Richten.





De noten en de zang komen van Johan Bulckaert, Sabine Drubbels en Thierry Dhondt.





Meer informatie bij Willemsfonds Poperinge via Marie-Claire Tylleman ( marie-claire.tylleman@telenet.be ) en op de website www.onderdeblauwemaan.simplesite.com





