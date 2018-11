Wzc zet medewerkers in de bloemetjes 06 november 2018

Tijdens het jaarlijks personeelsfeest van het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw-Gasthuis in Poperinge werden tien medewerkers in de bloemetjes gezet voor hun jaren in dienst. Ilse Vanrenterghem met haar 20 jaar dienst, Ann Thore 15 jaar dienst, Fanny Jaecques 20 jaar dienst, Bernadette Deraedt 10 jaar dienst, Stijn Rooze 10 jaar dienst en Brecht Caulier 15 jaar dienst. Ook Els Ollevier 15 jaar dienst, Katty Wyckaert 10 jaar dienst, Ann Doolaeghe 10 jaar dienst en Olivier Caneele 15 jaar dienst werden bedankt voor hun jarenlange inzet.





(LBR)