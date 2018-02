Wordt Kimberly Prinses Carnaval? 14 februari 2018

De titel van Prinses Carnaval zal dit jaar misschien voor Kimberly 'Bolle' Callens (26) zijn. "Het is altijd mijn droom geweest om Prinses Carnaval te worden. Ik zit ondertussen zes jaar in de carnavalswereld en mijn vriend Kevin Papegaey werd al Prins Carnaval. Dit jaar is het moment", vertelt ze. "Kimberly moet 75 procent als eindtotaal halen om de titel te krijgen", aldus Evelyne Devos van De Feestneuzen. De verkiezing vindt plaats op 3 maart in zaal De Gilde en start om 19.30 uur. Kaarten kosten 6 euro aan de deur, 4 euro in voorverkoop.





(LBR)