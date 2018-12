Witsoonestappers Krombeke huldigen kampioenen LBR

06 december 2018

18u00 0

De Witsoonestappers Krombeke hielden hun jaarlijks clubfeest na een geslaagd wandeljaar. Op hun clubfeest werden enkele verdienstelijke leden gehuldigd. Annie Duerinck werd in de bloemetjes gezet voor meer dan dertig jaar bestuurslid. Voor het behalen van meer dan duizend tochten werd Andre Melis gehuldigd. Bij de vrouwen is Lutgarde Bulcke kampioene met 3.358 gewandelde kilometers. Bij het aantal tochten is Raymonde Inion kampioene met 182 tochten. Roza Couwet is vicekampioen met 3.128 gewandelde kilometers en vicekampioen met 126 tochten. Johan Christiaen is vicekampioen bij de mannen met 150 tochten. Emiel Hommez is vicekampioen mannen met 3.366 gewandelde kilometers. Algemeen kampioen kilometers en tochten is Dirk Lejeune met 3.401 kilometer en 193 tochten.