Winterse gezelligheid op eerste avond kerstmarkt LBR

15 december 2018

14u30 1 Poperinge De jaarlijkse kerstmarkt van Poperinge is van start gegaan met dit jaar de Tubing Slide en draaimolen als attracties. Ook dit jaar kan er opnieuw geschaatst worden.

‘Winter in Poperinge’ werd vrijdagavond feestelijk geopend met een vuurshow. De koude temperaturen hielden de Poperingenaars niet binnen. Er was een gezellige drukte op de eerste avond van de kerstmarkt. De chalets waar de Poperingse verenigingen streekbieren, warme chocolademelk en wafels serveren warmden de bezoekers op. “Het is een bijzonder gezellige kerstmarkt en veel volk op deze eerste avond”, klonk het bij burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) die de kerstmarkt officieel opende. De kerstmarkt werd dit jaar wat anders opgesteld, zo werden er enkele zitbankjes geïnstalleerd. De nieuwe attractie voor het stadhuis, Giant Tubing Slide, viel bij kinderen erg in de smaak. Ook op de ijspiste werd naar hartenlust geschaatst. “Dit jaar voorzien we niet één, maar twee attracties. Er is de nostalgische draaimolen voor de kleintjes. Als spectaculaire attractie kozen we deze keer voor de Tubing Slide van 25 meter lang en 5 meter hoog”, zegt Florentien Lahoutte, deskundige van de stad voor lokale economie. Naast de ijspiste werd een winterkiosk geplaatst waar lokale artiesten het beste van zichzelf zullen geven. ‘Winter in Poperinge’ loopt nog tot en met zondag 6 januari.