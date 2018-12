Wintersalon in bibliotheek Laurie Bailliu

01 december 2018

In de Poperingse bibliotheek De Letterbeek kan je van zaterdag 15 december tot zaterdag 12 januari genieten van de warme sfeer van het Wintersalon.

Kinderen en volwassenen krijgen de kans om mee de kerstboom van de bibliotheek te versieren. Gedurende deze periode kunnen bezoekers ook deelnemen aan de Schrijf-ze-vrij actie van Amnesty International. Op het einde van de kerstperiode verloot de bib vijf boeken onder de deelnemers. Op zaterdagvoormiddag 22 december doet de bib mee aan Lezen for Life in het kader van de Warmste Week. Om 10 uur vindt een voorleesmoment voor kinderen plaats en het bibteam verkoopt koffie en warme choco met gebak. Het Soepcafé zorgt voor lekkere soep. De opbrengst gaat naar de Luisterpuntbibliotheek. Van 24 december tot en met 12 januari staat er ten slotte een piano in de bib. Leerlingen van de Academie zorgen voor een toonmomentje, maar iedereen mag erop spelen.