Winterkiosk zoekt lokaal talent 07 september 2018

De vzw Centrummanagement is op zoek naar Poperings talent dat in de nieuwe winterkiosk van Winter in Poperinge z'n kunnen wil tonen.

Van vrijdag 14 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 is er opnieuw Winter in Poperinge met schaatspiste en kerstmarkt. Nieuw op de kerstmarkt dit jaar is een winterkiosk die centraal opgesteld staat tussen de verschillende chalets voor optredens en animatie.





Om de winterkiosk vorm te geven en Poperings talent een springplank te geven, is de vzw Centrummanagement op zoek naar talent van eigen bodem. Speel jij covers? Laat je mensen graag lachen met grapjes? Of wil je je dansmoves aan het grote publiek tonen? Dan is de vzw Centrummanagement op zoek naar jou om de spiksplinternieuwe winterkiosk vorm te geven. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar de dienst Lokale Economie (lokale.economie@poperinge.be) met daarin kort een omschrijving van wat je graag wil doen. (LBR)