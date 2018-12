Winter in Poperinge is geslaagd: “Vernieuwde kerstmarkt werd positief onthaald” Zachte winterweer zorgt voor succesvolle kerstmarkt LBR

28 december 2018

De kerstmarkt ‘Winter in Poperinge’ kan je nog tot 6 januari een bezoekje brengen. Deskundige lokale economie Florentien Lahoutte is tevreden. “De nieuwe inplanting van de kerstmarkt werd zeer positief onthaald door zowel de chaletuitbaters, als de bezoekers.

De Grote Markt van Poperinge is sinds 14 december opnieuw het decor van ‘Winter in Poperinge’, een kerstmarkt met tal van extra’s. “We zijn zeer tevreden met de gekozen attracties. Dit jaar kozen we voor een nostalgische draaimolen en een tubing slide van 25 meter lang en 5 meter hoog”, vertelt Florentien Lahoutte, deskundige Lokale Economie. “Zoals iedereen wel weet, proberen we ieder jaar een andere attractie te strikken. We zijn dus alvast op zoek naar een geschikte attractie voor 2019.”

Deze editie werd gekozen om een kerstmarkt anders in te richten. “De chaletuitbaters waren zeer positief over de nieuwe opstelling. Een soort van binnenpleintje gecreëerd werd tussen de verschillende chalets. Hierdoor verzamelden we als het ware de bezoekers aan de kerstmarkt. De chaletuitbaters zijn tevreden over de omzet die ze tot nu toe hebben. Er is zowel in de week, als tijdens de weekends heel wat volk aanwezig op de kerstmarkt. De nieuwe inplanting en de nieuwe ijspiste vielen ook erg in de smaak bij de bezoekers.”

Initiatie ijshockey

Er werd dit jaar werk gemaakt van een gevuld programma tijdens de kerstperiode. Er werden opnieuw twee jeugdinitiaties ijshockey voor jongeren tot 16 jaar georganiseerd op de schaatspiste. “Deze initiaties waren vorig jaar een groot succes. Vandaar dat we die dit jaar opnieuw organiseren. Dit in samenwerking met “The Jets” uit Gullegem.” De eerste initiatie vond plaats op vrijdag 28 december. De volgende gaat door op donderdag 3 januari. Een speciale Winterkiosk werd ook geplaatst naast de ijspiste waarop tal van lokale artiesten hun opwachtingen maakten.

Zacht winterweer

Naar jaarlijkse gewoonte kan er opnieuw geschaatst worden. “Deze editie werd de schaatspiste overdekt door een volledig doorzichtige tent. Volgend jaar kijken we zeker om de tent rond de ijspiste wat vaker open te zetten. Ook al hebben we dit jaar een doorzichtige tent voorzien, een open tent is toch nog iets aangenamer”, zegt Florentien. “De tent heeft natuurlijk ook wel zijn voordelen. Ouders kunnen hun kinderen blijven zien tijdens het schaatsen. Bij slecht weer kan de tent volledig afgesloten worden zonder deze zichtbaarheid kwijt te spelen.”

De zweefmolen verdween vorig jaar door hevige rukwinden. Het zachte winterweer draagt bij tot een geslaagde editie van de kerstmarkt. “Vorig jaar speelde het extreme winterweer parten bij het uitbaten van de attracties en bij de kerstmarkt. Dit jaar hadden we zacht winterweer waardoor alles perfect verliep. Winter in Poperinge 2018 zal een geslaagde editie worden. De nieuwe inplanting van de kerstmarkt werd zeer positief onthaald door zowel de chaletuitbaters, als de bezoekers. Ook het mooie weer brengt heel veel mensen op de been. Dit merken we zowel tijdens de weekends, als tijdens de week.”