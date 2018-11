Winnaars zomerzoektocht krijgen bierarrangement cadeau 06 november 2018

De fietsroute Tournée Locale werd uitgeroepen tot de mooiste fietsroute van België en tijdens de zomermaanden hebben heel wat sportievelingen genoten van die mooiste fietsroute. Het Hopmuseum koppelde een zoektocht aan dat traject: 288 ingevulde boekjes met de antwoorden op twaalf vragen langs hopvelden, brouwerijen en andere lekkere plekjes werden ingediend.





Wie alle vragen correct had en het dichtst bij de schiftingsvraag landde, kwam in aanmerking voor een prijs. De eerste prijs was een bierarrangment in de Westhoek twv 250 euro.





(LBR)