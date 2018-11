Winkels open tot 21 uur op avond voor Black Friday 16 november 2018

Op de vooravond van Black Friday (23 november) organiseert de vzw Popshop, in samenwerking met de vzw Centrummanagement, voor de tweede keer Shop Till You Drop. Op donderdag 22 november zijn de Poperingse winkels geopend tot 21 uur. De handelaars verwennen de shoppers met een gratis gadget, een gepersonaliseerde paraplu, bij een aankoop. Heel wat handelaars nemen deel aan de tweede Shop Till You Drop, waaronder Kilikili, Postillion, BISS a shoe sensation, Lingerie Belle A Mie, Spellenwinkel De Speelplekke, B&B - Tearoom - Roomijs en streekproducten l'Heritage, Juwelen Buseyne en Cre-Arte. (LBR)