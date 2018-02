Windturbines zetten gemeenteraad op stelten OPPOSITIE SUGGEREERT DAT BURGEMEESTER AL LANGER OP DE HOOGTE WAS LAURIE BAILLIU

28 februari 2018

02u45 0 Poperinge Een gemeenteraad op stelten en een furieuze burgemeester. De mogelijke komst van twee windturbines van 200 meter hoog in de industriezone beroert ook bij de politici de gemoederen. De oppositie vraagt zich af of burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) niet al langer wist van het dossier.

De mogelijke komst van twee windturbines van 200 meter hoog in de Poperingse industriezone is een veelbesproken onderwerp in de stad. Ook in de gemeenteraad wordt er stevig gediscussieerd. "Er is heel wat heisa rond. Belangrijk is om die protesten ernstig te nemen. Hoe kijkt de gemeente naar dit project?", vroeg Stéphanie De Maesschalck (Groen) zich af. Ook gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) zat met vragen. "Het openbaar onderzoek is ondertussen voorbij. Werd dit dossier al behandeld op het schepencollege?" Het hek was helemaal van de dam toen Jean-Marie Blondeel (N-VA) het woord nam. "Dossiers van deze aard hebben meestal een aanvraagduur van twee jaar. De stad zou toch wel op de hoogte moeten zijn van dergelijke plannen", aldus Blondeel. "Waarom wordt er op zo'n gebrekkige wijze gecommuniceerd rond dit dossier? Hoe komt het dat er zo weinig aandacht is gegaan naar de bewoners die eventueel last kunnen ondervinden van deze molens?"





Boos

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) vond de kritiek onterecht. "U suggereert dat wij hiervan al lang op de hoogte zijn en dat wij opzettelijk de bevolking iets wijsmaken. Ik ben niet vlug boos, maar nu wel", reageerde hij op de vraag van Blondeel. "Dit dossier is ingediend op 3 januari bij het provinciebestuur. Het provinciebestuur heeft de aanvraag op 15 januari ontvankelijk verklaard. Sinds 16 januari ben ik zelf op de hoogte. Op 22 januari was het eerstvolgende college. Het openbaar onderzoek werd geopend op 24 januari", aldus Dejaegher. "Er werden 368 bezwaarschriften ingediend en er kunnen er zeker nog bijkomen. Op 5 maart moet ons advies klaar zijn. Onze medewerkers hebben slechts tien dagen om alle bezwaarschriften door te lezen en ze ook allemaal te verwerken", aldus de burgemeester.





Leugenaar

Blondeel liet zich niet zo makkelijk afschepen. "Wij vragen gewoon of jullie daarvan al vroeger op de hoogte waren. Ik stel een vraag en daar wordt heel gepikeerd op gereageerd. Dat begrijp ik niet." De burgemeester reageerde furieus. "Ik heb zonet mijn antwoord gegeven. Je beweert dat ik een leugenaar ben. Verontschuldigingen zijn op hun plaats." Maar daar werd niet op gewacht. De gemeenteraad werd afgesloten voor de situatie escaleerde.