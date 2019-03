Wind blaast trampoline drie huizen verder Alexander Haezebrouck

04 maart 2019



In het Busseniershof in Poperinge vond Ingrid Veryepe maandagmorgen plots een omvergewaaide trampoline in haar voortuin. “Ik werd rond 5 uur wakker en kon niet meer slapen door de hevige wind en de regen”, vertelt Ingrid. “Toen ik naar buiten keek, zag ik plots een trampoline in onze voortuin liggen. Dat was best even schrikken”, lacht Ingrid. “Gelukkig hebben we er geen schade aan onze woning aan overgehouden. De technische dienst van de stad is de trampoline komen ophalen. Ondertussen weet ik ook waar die komt. Het ding is weggewaaid van bij een buurvrouw drie huizen verder.”