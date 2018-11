Win je Winkel stopgezet: te weinig interesse 20 november 2018

02u22 0 Poperinge Win je Winkel, de wedstrijd waarbij de winnaar één jaar lang gebruik mag maken van een handelspand in het stadscentrum van Poperinge, wordt stopgezet wegens te weinig interesse.

Dit jaar kon de laureaat van de wedstrijd Win je Winkel één jaar gratis het handelspand in de Ieperstraat 14 inpalmen, maar dat is dus niet meer het geval.





De jury besliste om de wedstrijd te stoppen na de inschrijvingsperiode die op 1 oktober afliep. De dienst Lokale Economie merkte tijdens de inschrijvingsperiode dat er wel degelijk interesse was in de wedstrijd. Zo werd het te winnen pand in de Ieperstraat 14 bezocht door zes kandidaten. Van drie onder hen werd het projectidee bekeken door de dienst Lokale Economie.





Uiteindelijk werd slechts één dossier ingediend. Op 23 oktober kwam de jury samen om het dossier te beoordelen en af te toetsen aan de wedstrijdcriteria. De jury besliste om het niet te weerhouden. De jury besliste nu om Win je Winkel stop te zetten, aangezien er te weinig interesse was om een volwaardige wedstrijd te kunnen organiseren. "Ondanks het stopzetten van de wedstrijd kijkt de vzw Centrummanagement positief naar de recente evoluties in de binnenstad. Zo konden we sinds deze zomer in de Ieperstraat al drie nieuwe handelszaken verwelkomen. Ook op de Grote Markt startte recent een ondernemer en er is nog zicht op een aantal nieuwe starters", zegt Florentien Lahoutte, deskundige Lokale Economie.





De wedstrijd Win je Winkel werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Bart Mostaert, van ijsjeszaak 'L'Heritage', kreeg een jaar lang gratis een pand op de hoek van de Grote Markt. Omdat L'Heritage erg succesvol blijkt, blijft Bart Mostaert de zaak verder openhouden. (LBR)