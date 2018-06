Win je winkel in Ieperstraat 14 STAD STELT PAND ÉÉN JAAR GRATIS TER BESCHIKKING LAURIE BAILLIU

21 juni 2018

02u40 0 Poperinge Wie altijd al gedroomd heeft van een eigen winkel, maar te veel drempelvrees heeft om de stap te zetten, kan nu deelnemen aan de tweede editie van 'Win je Winkel'. De winnaar mag één jaar gratis het handelspand in de Ieperstraat 14 gebruiken.

Het winkelpand in de Ieperstraat 14, in het centrum van Poperinge, is de hoofdprijs van Win je Winkel 2.0. "Het pand is 110 vierkante meter en heeft een winkel, bergruimte, een terrasje en een doorsteek naar de Paardenmarkt. Tot het najaar van 2016 was er een outletwinkel in gevestigd, nu is het een pop-upwinkel. Het is een aantrekkelijk pand dat voor verschillende activiteiten kan dienen", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "We zoeken ondernemende mensen die hun eigen winkel willen uitbaten of een eigen concept willen uitwerken."





Prijzenpakket

De winnaar krijgt naast het gratis gebruik van het pand ook extra steun, waaronder een starterspremie voor de inrichting van de zaak. "Dit bedrag varieert in functie van de uit te voeren werken en kan tot dertigduizend euro bedragen. Verder krijg je ook Unizo-startersadvies ter waarde van tweehonderd euro, een advertentiepakket ter waarde van tweeduizend euro en communicatiebegeleiding en -ondersteuning voor de creatie van een huisstijl, het ontwerp van een logo ter waarde van tweeduizend euro."





Alternatief pand

Win je Winkel werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Bart Mostaert won toen de wedstrijd met zijn ijsjeszaak L'Heritage. Hij kreeg een jaar een pand op de hoek van de Grote Markt gratis ter beschikking. Sinds dit jaar kunnen kandidaten ook een eigen pand voorstellen. "Inschrijven met een alternatief pand is ook mogelijk, maar geïnteresseerden moeten dat wel laten weten bij hun inschrijving. In plaats van één jaar gratis huur krijgt de winnaar dan negenduizend euro", legt Dejaegher uit. "Ondernemen is niet eenvoudig en daarom willen we starters helpen. Veel mensen willen een zaak opstarten en zoeken dan een winkel om te huren, maar veel panden staan alleen te koop en niet te huur."





Inschrijven

Poperinge was vorig jaar de eerste stad in West-Vlaanderen die met de Win je Winkel-actie van start ging. "De spelregels zijn ondertussen wat aangepast. Zomaar je deelname aan de wedstrijd intrekken, is niet meer mogelijk. Er hangen nu kosten aan vast. Wie deelneemt, kan terecht bij een begeleidingsteam met experts in boekhouding, financiën en marketing/communicatie", besluit de burgemeester.





Inschrijven voor de wedstrijd kan via het inschrijvingsformulier op www.poperinge.be/winjewinkel. Inschrijven kan al vanaf morgen tot en met 1 oktober. De winnaar wordt op 31 januari 2019 bekendgemaakt.