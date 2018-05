Win auto dankzij badeendje 01 juni 2018

Op de Vleterbeek, ter hoogte van het VTI, gaat op zondagnamiddag 3 juni vanaf 13.30 uur de Duckrace van start. Om deel te nemen, moet je een lotje aankopen (bij alle leden van organisator Rotary Poperinge en enkele verkooppunten) en dat registreren op www.rpduck.be. Een lotje kost 5 euro. De race tussen de badeendjes eindigt in het Stadspark. Wie het winnende eendje heeft, sleept een Ford Fiesta in de wacht. In het Stadspark wordt een Duckdorp opgesteld. Boulevard Vinyl treedt op. De opbrengst van dit evenement gaat naar de ondersteuning van sociale projecten, waaronder drugspreventie. Info op www.rpduck.be. (LBR)