Wijzigingen socio-culturele infrastructuur 29 maart 2018

Hhuishoudelijk reglement op het gebruik van de socio-culturele infrastructuur werd gewijzigd en door de gemeenteraad goedgekeurd. Er worden vier nieuwe of aangepaste locaties aan het reglement toegevoegd: nieuwbouw OC De Bollaard (andere invulling), OC De Croone (4 extra lokalen op de bovenverdieping), nieuwbouw De Speelveugel in de Doornstraat en het buurtsalon van het OC Karel De Blauwer. Er is ook een vereenvoudiging en een uniformisering van de tarieven, 4 euro per uur. Het reglement treedt in werking op 1 april 2018. (LBR)