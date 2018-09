Wijziging in terrasreglement 05 september 2018

02u45 0

In Poperinge is een wijziging in het terrasreglement voor horeca-uitbaters goedgekeurd. Het verankeren van parasols in het voetpad wordt nu toegelaten, als er eerst een schriftelijke goedkeuring van het stadsbestuur bekomen is.





Voorafgaand komt een medewerker van het stadsbestuur ook een kijkje nemen.





(LBR)