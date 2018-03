Wiglo's zijn klaar, nu nog wachten tot ze groeien 20 maart 2018

Basisschool Sint-Franciscus is voortaan een stuk groener dankzij enkele gloednieuwe 'wiglo's'. "In de kranten hebben we de afgelopen dagen gelezen over de slechte luchtkwaliteit en het gebrek aan groen in onze scholen", aldus directeur Ann Leys. "Dus dachten we aan wiglo's in de binnentuin. Een wiglo lijkt op een iglo, maar is gemaakt van wilgentakken. Bert Claeys van het VTI heeft de wiglo's samen met zijn leerlingen gemaakt. De twee hutten zijn verbonden door een tunnel. Zo kunnen de kinderen van de ene naar de andere wiglo wandelen. Dankzij de wiglo's is onze binnentuin uitdagender en speelser voor de kinderen. Maar nu moeten we wachten tot de wiglo's dichtgroeien. Gelukkig begrijpen de kinderen dat ze even geduld moeten hebben." (LBR)